Cambio programmazione Il Paradiso delle Signore, salta la puntata del 23 marzo: il motivo e la data del recupero

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Per i fan de Il Paradiso delle Signore il pomeriggio di lunedì 23 marzo avrà un sapore diverso dal solito. Niente appuntamento con le vicende del grande magazzino milanese: la puntata prevista alle 16:10 non andrà in onda. Al suo posto, Rai 1 ha scelto di trasmettere uno speciale informativo dedicato al referendum, un approfondimento che occuperà l’intera fascia pomeridiana e che ha portato a una modifica del palinsesto.

La decisione Rai: stop Il Paradiso delle Signore per un giorno

Una decisione che non arriva del tutto inaspettata. Quando si tratta di appuntamenti istituzionali di grande rilievo, la rete ammiraglia della Rai tende infatti a dare priorità all’informazione, aprendo spazio a collegamenti, analisi e commenti in diretta. Proprio per questo motivo, il pomeriggio del 23 marzo sarà interamente dedicato all’approfondimento sul voto che coinvolge il Paese.

Per chi segue con passione le storie del Paradiso, però, niente paura. La soap non subisce alcun taglio né interruzioni nella narrazione. Si tratta semplicemente di una pausa momentanea, un piccolo cambio di ritmo nella routine quotidiana dei telespettatori più affezionati.

Quando sarà recuperata la puntata

La buona notizia è che l’episodio non andrà perso. La puntata verrà infatti recuperata il giorno successivo, martedì 24 marzo, sempre alle 16:10. In questo modo la serie potrà continuare senza salti o modifiche nelle trame, permettendo al pubblico di ritrovare i personaggi esattamente dove li aveva lasciati.

In sostanza, per gli spettatori si tratta solo di un breve slittamento. Le storie, le emozioni e gli intrecci che animano il celebre negozio di moda torneranno regolarmente il giorno dopo, pronte a riprendere il filo del racconto senza perdere neanche un dettaglio. Una piccola pausa prima di riaprire, come sempre, le porte del Paradiso.

Anticipazioni puntate dal 24 al 27 marzo

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, dal 24 al 27 marzo, Adelaide scriverà una lettera a Odile, consegnata da Umberto. Il contenuto, molto personale, spingerà la donna ad allontanarsi ancora di più dalla famiglia, anche a causa delle manovre di Ettore. Intanto Gianlorenzo e Delia vivranno la loro prima notte d’amore, mentre tra Ciro e Concetta cresceranno tensioni legate all’arrivo della cuoca Ivana.