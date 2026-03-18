Cambio programmazione Amici e Verissimo: cosa succede domenica 22 marzo 2026 su Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La domenica di Canale 5 si prepara a cambiare volto. Con Amici pronto a debuttare nella fase serale e Verissimo costretto a slittare, il pomeriggio del 22 marzo 2026 segna una piccola rivoluzione nel palinsesto Mediaset. Le soap più amate dal pubblico occuperanno una fascia più ampia, mentre Silvia Toffanin arriverà in onda più tardi rispetto al solito.

Una scelta che risponde alle nuove esigenze del palinsesto e che ridisegna l’equilibrio tra intrattenimento, fiction e talk. Cosa vedremo al posto di Amici? Come cambierà l’orario di Verissimo? E quali soap occuperanno il pomeriggio festivo? Scopriamolo insieme.

La chiusura del pomeridiano di Amici e l’arrivo del serale: cosa cambia

La domenica del 22 marzo segna la fine del tradizionale appuntamento pomeridiano con Amici, che lascia spazio alla fase serale in onda il sabato. Il talent di Maria De Filippi, arrivato a un nuovo capitolo della sua storia, si sposta in prime time con una formula rinnovata e una competizione sempre più serrata tra le squadre guidate dai professori.

L’assenza di Amici nel daytime festivo libera una fascia oraria molto ambita, che Mediaset ha scelto di affidare alle soap più seguite del momento. Una decisione che risponde alla crescente richiesta del pubblico, sempre più affezionato alle storie di Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna, capaci di registrare ascolti solidi anche nei giorni feriali.

Il passaggio del talent al serale crea quindi un nuovo equilibrio nel palinsesto, con un pomeriggio più narrativo e una prima serata dedicata alla competizione tra i giovani artisti della scuola.

Questo cambiamento porta inevitabilmente a una modifica anche per Verissimo, che dovrà adattarsi a una nuova collocazione oraria.

Verissimo slitta e le soap conquistano la domenica: la nuova programmazione

La novità più evidente riguarda proprio Verissimo, che da domenica 22 marzo andrà in onda più tardi rispetto al consueto. Il talk di Silvia Toffanin, solitamente collocato nella fascia centrale del pomeriggio, verrà trasmesso dalle 16:00, lasciando spazio alle soap che occuperanno l’intera prima parte della giornata.

La nuova programmazione prevede:

14:00 – Beautiful

14:40 – Forbidden Fruit

15:15 – La forza di una donna

16:00 – Verissimo

18:50 – Caduta Libera

Le soap, già protagoniste del daytime feriale, conquistano così anche la domenica, offrendo al pubblico una continuità narrativa che mancava da tempo. Beautiful aprirà il pomeriggio con le vicende dei Forrester, seguita dall’intrigo di Forbidden Fruit e dalla drammaticità di La forza di una donna, che accompagnerà gli spettatori fino all’arrivo di Silvia Toffanin.

Il talk di Verissimo, pur slittando, mantiene la sua centralità nel palinsesto domenicale, con interviste inedite e ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e dell’attualità.

Il nuovo orario potrebbe addirittura favorire il programma, collocandolo in una fascia in cui il pubblico è più stabile e meno soggetto a cambi di canale.

Perché Mediaset punta sulle soap e come si ridisegna il pomeriggio festivo

La scelta di ampliare lo spazio dedicato alle soap non è casuale. Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna sono tra i prodotti più performanti del daytime Mediaset, capaci di garantire ascolti costanti e un pubblico fidelizzato.

Portarle anche nella domenica pomeriggio significa offrire una programmazione coerente e continua, che accompagna gli spettatori per tutta la settimana.

Inoltre, l’assenza di Amici crea un vuoto che le soap possono colmare con facilità, grazie alla loro capacità di attrarre un pubblico trasversale.

La decisione di far slittare Verissimo, invece, permette al talk di mantenere la sua identità senza sovrapporsi a contenuti troppo simili o a programmi concorrenti.

Il risultato è un pomeriggio più fluido, costruito su un ritmo narrativo che alterna emozioni, intrighi e approfondimenti, con un equilibrio che potrebbe rivelarsi vincente anche in termini di ascolti.