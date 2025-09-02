Meteo

2 Settembre 2025
Caldo estivo dal 6 settembre, le zone più interessate

Dopo una breve pausa, l’estate torna protagonista sull’Italia con una fiammata calda che potrebbe imporsi a partire da sabato 6 settembre, regalando giornate soleggiate e temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Secondo le previsioni di MeteoLive.it, l’anticiclone subtropicale si espanderà con decisione verso il Mediterraneo centrale, riportando condizioni pienamente estive su gran parte del Paese.

Le zone più calde saranno Sardegna e Sicilia con 34 gradi, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata con 32-33 gradi.

E dopo? Il finale è tutto da scrivere.

