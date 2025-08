[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caldo africano, potrebbe non durare tanto…

Altra giornata fresca in Italia, in questa estate da due volti, ma sicuramente non la più calda della storia al momento.

Ma nei prossimi giorni è in arrivo il temuto anticiclone africano, con caldo intenso ed afa sulle coste.

Il culmine di questa quarta fiammata africana della stagione è atteso nel corso del weekend del 9 e 10 agosto. L’anticiclone africano consoliderà la sua morsa sull’Italia, innescando un’impressionante impennata delle temperature. Si prevede che i termometri possano raggiungere e superare diffusamente la soglia dei 35-40°C in molte regioni.

La più calda, secondo MeteoLive, sarà proprio la Puglia.

Quanto durerà?

Proprio in coincidenza del ponte di Ferragosto, tra il 15 e il 17 agosto, il tempo potrebbe voltare bruscamente pagina.