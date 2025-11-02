[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Calcio, è morto Giovanni Galeone

È morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Malato da tempo, era ricoverato in ospedale a Udine.

Una carriera dedicata quasi interamente all’Udinese, da calciatore prima, dove ha passato 8 anni e ha chiuso la carriera, e da allenatore poi, dove ha fatto prima il vice, poi l’allenatore delle giovanili e poi per due volte l’allenatore della prima squadra, l’ultima nella stagione 2006-2007.

Tra le sue tante esperienze in panchina anche una stagione alla guida del Napoli nel 1997-1998, dove è proseguito il suo rapporto con Allegri, già allenato a Pescara.

Grande mentore ed amico di Max Allegri.