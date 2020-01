Calcinacci si staccano dal ponte, sulla Statale 89 direzione Gargano

Una serie di calcinacci di piccole dimensioni, sono finiti sulla statale, perché staccati dal ponte della strada statale 89 al km 168,600 in direzione Gargano (a un km circa dall’uscita Manfredonia centro). L’allarme è stato dato all’autorità preposta al controllo, direttamente dal nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, che si trovavano a transitare sulla statale, subito fermatosi, per aver notando piccoli pezzi di cemento sulla strada.

Si è documentata la situazione all’autorità preposta, chiedendo un sopralluogo di tecnici specializzati, per mettere in sicurezza la zona, verificando la stabilità del ponte con un intervento per evitare ulteriori distacchi.

Cordiali saluti Resp. Alessandro Manzella.