[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cagnano Varano, Rodi Garganico e Peschici: il Comandante della Legione Carabinieri Puglia visita le locali Stazioni

Il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, si è recato presso le sedi dei Comandi StazioneCarabinieri di Cagnano Varano (FG), Rodi Garganico (FG) e Peschici (FG). Il Generale,accompagnato dal Comandante della Compagnia di Vico del Gargano (FG), Capitano Antonino Maggio, è stato ricevuto dai Comandanti e dai militari in servizio presso le rispettive Stazioni, a cui ha espresso profonda soddisfazione e riconoscenza per l’impegno quotidianamente profuso, non mancando di sottolineare la fondamentale opera di assistenza, vicinanza e sostegno che l’Arma svolge in favore dei cittadini, posti al centro della missione di ogni Carabiniere.

Il Comandante della Legione ha altresì ribadito quanto le Stazioni Carabinieri rappresentino, soprattutto nei numerosi centri dove costituiscono l’unico presidio delle Forze di Polizia, un baluardo dello Stato e un imprescindibile punto di riferimento per la popolazione. Il Generale Del Monaco, durante la visita, ha voluto inoltre ricordare il sacrificio del Luogotenente medaglia d’oro al valor civile alla memoria Vincenzo Carlo Di Gennaro, tragicamente scomparso il 13 aprile 2019 proprio a Cagnano Varano (FG): “circa 6 anni fa il Luogotenente Vincenzo Carlo Di Gennaro ha perso la vita nell’adempimento del dovere. Che il suo sacrificio, la sua dedizione e l’amore per il suo lavoro, per l’Arma e per la comunità di Cagnano Varano siano per voi, per noi tutti, fonte di ispirazione nella vita e nello svolgimento del servizio. Onorate la sua memoria con l’esempio, la serietà, l’integrità e l’impegno che ci si aspetta da ogni Carabiniere”.