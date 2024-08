Cagnano Varano, il borgo antico torna a risplendere

Escursioni, enogastronomia, concerti, workshop, laboratori del gusto in collaborazione con Slow Food nello splendido paesino nel cuore del Gargano

CAGNANO VARANO (FG) – Torna a splendere il meraviglioso centro storico di Cagnano Varano per l’ottava edizione di Cavύ e lo fa con tante ambizioni. Superare il successone della passata edizione è l’ultima sfida della giovane Pro loco di Cagnano Varano, che è riuscita in maniera brillante a riqualificare il centro storico, a dargli una nuova importanza e luce, grazie anche alla collaborazione con l’amministrazione comunale. L’appuntamento è per il 6 e 7 agosto, con tantissime novità rispetto alla passata edizione, che vide migliaia di turisti riversarsi nelle splendide viuzze bianche del “Cavut”, il centro storico cagnanese che dà il nome alla manifestazione. Cavύ prevede un percorso enogastronomico con stand di prodotti tipici e locali, aziende, produttori e artigiani del territorio che si incontrano tra i ciottoli bianchi dei vicoli mischiandosi a kermesse artistiche e musicali. La prima, splendida novità, la locandina, creata grazie ad un’opera disegnata appositamente dall’artista Sara Sgro per racchiudere tutti i valori del tema scelto quest’anno: ABITARE.

La bellezza della semplicità, il calore di un corpo che accoglie e che ha nel cuore l’ingresso del Palazzo Baronale, simbolo del “Cavut”, attorno alla quale si è sviluppato negli anni il piccolo borgo di Cagnano Varano. Una donna che, timida e rigogliosa, simboleggia anche speranza e rinascita, che è quello che i ragazzi della Pro loco cercano di fare ogni anno attraverso l’organizzazione del Cavύ Festival: sensibilizzare alla cura del centro storico, riportare in vita vicoli e case disabitate, investire nel luogo che è stato il centro della storia cagnanese e che merita attenzione e sviluppo per continuare ad essere un attrattore culturale per l’intero Gargano.A ppuntamento da non perdere nel borgo di Cagnano Varano.

IL PROGRAMMA 2024

6 AGOSTO

• Ore 16.30 Palazzo Baronale: Partenza Escursione “Cavu(to) e dintorni: storie nascoste alla periferia del borgo antico” a cura di Gargano Natour – per prenotazioni 3931753151

• Ore 17.00 Giochi di una Volta, a cura del Laboratorio Marcone di Saludecio

• Ore 19.30 Laboratorio del gusto sul cacioricotta di capra garganica, a cura di Slow Food Gargano. A seguire, “Workshop sulla biodiveristà” – Ex- Convento S. Francesco – per prenotazioni 3282766737.

• Ore 20.30 Apertura percorso Cavú: gastronomia, artigianato e produzioni locali, mapping, installazioni artistiche, artisti di strada e live music con: Miargento – I Ciarlatani – The Restart Band – Gae Handpan – Trio Ristoccia – Unpreggaed – WIld Car ’70_’80 – I Tarantolati

7 AGOSTO

• Ore 16.30 Palazzo Baronale: Partenza Escursione “Cavu(to) e dintorni: storie nascoste alla periferia del borgo antico” a cura di Gargano Natour – per prenotazioni 3931753151

• Ore 17.00 Giochi di una volta a cura del Laboratorio “Marcone” di Saludecio

• Ore 19.30 Laboratorio del gusto sui grani, le loro farine e i prodotti da forno derivati. A seguire, “Workshop sulla dieta mediterranea”, a cura di Slow Food Gargano – Ex- Convento S. Francesco – per prenotazioni 3282766737

• Ore 20.30 Apertura percorso Cavú: gastronomia, artigianato e produzioni locali, mapping, installazioni artistiche, artisti di strada e live music con: Layher – Saverio Martucci – Intruso Band – Portagalli – Deep Radics – Luigi Mitola – Rosario Nido

• Dalle ore 21.00 Belvedere: osservazioni astronomiche con telescopio a cura di Astonomitaly

• Ore 00.30 Spettacolo pirotecnico

• 01.00 Lavrenz Live e Dj set a cura di Vibes Gargano