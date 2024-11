Cafè Noir di San Marco in Lamis ed il panettone dedicato al figlio scomparso in un incidente

Una dedica struggente, quella della famiglia di Giovanni Pirro, deceduto nel settembre 2023 a seguito di un incidente stradale.

CAFE’ NOIR DI SAN MARCO IN LAMIS ED IL PANETTONE DEDICATO Al FIGLIO GIOVANNI PIRRO

A nostro figlio Giovanni.

Caro Giovanni, nel grande libro della nostra vita, tu sei il capitolo più dolce e indimenticabile, scritto con l’inchiostro dell’amore e della gioia.

Anche se il vento del destino ti ha portato lontano, sentiamo sempre il tuo abbraccio che ci guida e ci protegge.

Giovanni, figlio amato, il tuo ricordo è la

fiamma eterna che illumina il nostro cammino,

e nel vasto mare della nostra esistenza, tu sarai sempre la nostra stella polare.

Questo panettone è un omaggio volto ad onorare la memoria di nostro figlio Giovanni che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti noi, che con i suoi traguardi e i suoi piccoli gesti ha rivelato la grandezza e la bontà del suo cuore.

Realizzato con chunks al cioccolato fondente e zuppa inglese, è un dolce che unisce tradizione e innovazione. Questa variante del classico panettone, si presenta con un impasto morbido e soffice aromatizzato alla zuppa inglese e arricchito da gocce di cioccolato fondente che donano un intenso sapore ad ogni morso. La presenza eminente di questi due ingredienti, offre un contrasto di sapori e consistenze che rende ogni fetta un vero piacere per il palato.

Un dolce che conquista non solo per il suo gusto unico, ma anche per la sua capacità di evocare calore e giovialità, che sono delle caratteristiche proprie di Giovanni.

La vendita di questo panettone persegue uno scopo importante in quanto una parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza al reparto di Oncoematologia Pediatrica di San Giovanni Rotondo

Per Giovanni, grazie per essere parte della nostra vita.

La tua famiglia, per sempre

Dalla pagina Facebook di Cafè Noir