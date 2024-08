“Buone vacanze e sogni d’oro”. Cos’è il turismo del sonno e come nasce?

La nuova tendenza è andare in vacanza per riposare bene. Così nasce il turismo del sonno.

Da una ricerca del 2022 condotta dal comitato scientifico Dorelan ReSearch, è emerso che il 30% delle persone dorme poco e male, il 25% soffre di stanchezza cronica e il 23% ha difficoltà ad addormentarsi. Così spopola Il “Turismo del sonno”, una nuova modalità di concepire la vacanza, volta al benessere del riposo. Sono sempre di più le strutture che propongono programmi specifici, che mettono al centro l’igiene del sonno. Per favorire il sonno, attività ormai ritenuta “sovversiva”, queste strutture offrono consulenze con esperti del sonno e attività rilassanti come yoga e meditazione, camere insonorizzate e menù per scegliere il cuscino perfetto e la tisana ideale.

Siamo così sicuri che una settimana di “Sleep Tourism” sia la soluzione a un problema sociale, che come tale andrebbe affrontato? E’ sufficiente un po’ di meditazione per recuperare le ore di sonno perse durante l’anno? Davvero basta qualche doccia all’eucalipto per cancellare gli effetti che il mancato riposo può avere su corpo e mente? Intanto, “Buone vacanze e sogni d’oro!”