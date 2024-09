Buona la prima della Juniores: battuto l’Ugento in trasferta

Parte con il piede giusto l’under 19 del Manfredonia Calcio, allenata quest’anno da Mr Francesco Piccoli che, all’esordio stagionale, batte in trasferta l’Ugento per una 1 a 0, con la rete decisiva della vittoria che è valsa i primi tre punti in classifica, segnata da Palumbo.



Pallino del gioco quasi sempre nelle mani del ragazzi di Mr Piccoli con due tiepidi tentativi al primo tempo. Aumenta l’intensità nella seconda frazione di gioco, con l’Ugento messo alle corde nella propria metà campo con Giacometti che si rende pericoloso in zona tiro.

Infine è Palumbo che trafigge con un tiro preciso da fuori area l’estremo difensore dell’Ugento, ricevendo l’abbraccio dei compagni di squadra e regalando alla propria squadra la prima vittoria stagionale.

Come si dice, chi ben parte è a metta dell’opera, quindi, questa bene augurante vittoria, ottenuta con determinazione da un organico con diverse defezioni ed acciacchi, sia uno stimolo positivo per il proseguo della stagione.

Ragazzi partiti alla buon ora, per percorrere da nord a sud la lunga Puglia, quindi, i circa 340 km che separano Manfredonia da Ugento.

Per mitigare la “fatica” viaggio dei ragazzi, pranzo pre gara al ristorante per squadra e staff tecnico, quest’anno un novum positivo, voluto dal responsabile del settore giovanile Lino Troiano e pertanto finalizzato a stemperare stanchezza e tensioni pre gara. Buona la prima e complimenti a tutti.

Antonio Castriotta