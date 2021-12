“Buon Natale e “camminiamo insieme” per trasfigurare il territorio e popolo del nostro amato Gargano!”

Natale 2021

A Betlemme, al tempo di Cesare Augusto, Dio in Gesù si è fatto bambino, ha scelto un territorio particolare ed è venuto ad abitare in mezzo all’umanità, ha assunto gli abiti e le fatture dell’ospite, Lui che era ed è il Signore del tempo e dello spazio!

Così da più di 2000 anni ogni anno torna il NATALE, e torna a bussare ai cuori anche nel 2021!

Oggi,

in una storia segnata da incertezza e scoraggiamento,

ancora grondante del sangue della pandemia

e delle grida stroncate dei migranti che solcano mari ed attraversano deserti per trovarsi difronte a muri innalzati dall’egoismo,

in un pianeta sconvolto da mutamenti climatici e prospettive fosche,

il miracolo si ripete: Dio si fa ospite di questa storia e di questo ambiente, non sfugge,ma assume e si fa carne:

et Verbum caro factum est et habitabit in nobis(Gv 1, 14)!

La Chiesa tutta e la Chiesa che abita in Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo,

che custodisce le ricchezze naturali, culturali e spirituali del Gargano,

accoglie e rilancia l’annuncio che attraversa il tempo e abita lo spazio:

et in terra pax hominibusbonaevoluntatis(Lc 2, 14)!

La Chiesa che è in Manfredonia-Vieste e San Giovanni Rotondo rinnova l’impegno ad aprire le sue porte per accogliere ed ascoltare, e con rispetto bussa a tutte le porte chiedendo un momento di ospitalità, per portare a tutti la gioia del Vangelo!

+ Franco crs

arcivescovo