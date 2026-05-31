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Il 26 dicembre 1995 un ragazzo di dodici anni esce di casa per percorrere un tragitto che conosce bene. È il giorno di Santo Stefano, Roma si muove lentamente nel clima delle festività natalizie e nessuno immagina che quella passeggiata diventerà l’inizio di uno dei più grandi misteri della cronaca italiana. Quel ragazzo si chiama Bruno Romano e da quel momento sparisce nel nulla.

A oltre trent’anni di distanza non esiste una verità giudiziaria sulla sua sorte. Non è stato trovato il corpo, non sono stati individuati responsabili e nessuna delle piste investigative percorse dagli inquirenti ha portato a una soluzione definitiva. Nel corso degli anni il caso è stato oggetto di approfondimenti giornalistici, trasmissioni televisive e nuove verifiche investigative che hanno contribuito a mantenerne viva la memoria.

La storia di Bruno si colloca in una Roma molto diversa da quella odierna, una città nella quale le sparizioni di minori e i fenomeni di sfruttamento sessuale rappresentavano una preoccupazione concreta per gli investigatori. Proprio in questo contesto si svilupparono le prime indagini, orientate fin dall’inizio verso l’ipotesi che il ragazzo potesse essere stato avvicinato da qualcuno.

Negli anni sono emersi numerosi nomi, segnalazioni e testimonianze. Tra questi è comparso anche quello di Marco Fassoni Accetti, figura già nota alla cronaca per il suo coinvolgimento mediatico nei casi Orlandi e Gregori. Tuttavia è fondamentale chiarire subito un punto: Accetti non è mai stato indagato, imputato o condannato per la scomparsa di Bruno Romano e non esiste alcuna decisione giudiziaria che lo colleghi al caso. Il suo nome compare esclusivamente in alcune informative investigative e in successive ricostruzioni giornalistiche che hanno alimentato interrogativi mai sfociati in contestazioni formali. E questo lo dobbiamo precisare anche per rispetto del signor Accetti.

La vicenda di Bruno Romano resta dunque, ancora oggi, un caso aperto soprattutto nella memoria collettiva, dove ai fatti accertati continuano ad affiancarsi ipotesi e domande senza risposta.

Chi era Bruno Romano

Bruno Romano aveva dodici anni e viveva con la famiglia nella zona del Quartiere Africano, a Roma. Le cronache dell’epoca raccontano una realtà familiare modesta, segnata da difficoltà economiche ma caratterizzata da legami molto forti.

Il giorno della scomparsa il ragazzo lascia la propria abitazione per raggiungere la nonna. Si tratta di un percorso abituale che aveva già compiuto altre volte senza problemi. Nessuno immagina che quella sarà l’ultima volta in cui verrà visto.

Le ore passano e Bruno non arriva a destinazione. Quando la famiglia comprende che qualcosa non va, scatta l’allarme. Da quel momento iniziano ricerche che, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, non porteranno ad alcun risultato concreto.

Le prime indagini

Fin dai primi accertamenti gli investigatori ritengono poco credibile l’ipotesi dell’allontanamento volontario. Bruno è troppo giovane e non emergono motivi che possano spiegare una fuga.

Le attenzioni si concentrano quindi sulla possibilità che il ragazzo sia stato avvicinato da qualcuno. In quegli anni Roma è interessata da diverse indagini relative allo sfruttamento sessuale dei minori e alcune testimonianze raccolte dagli investigatori spingono a verificare possibili collegamenti con ambienti frequentati da predatori sessuali.

Nessuna di queste piste, tuttavia, riesce a produrre prove decisive. Gli accertamenti si moltiplicano ma il caso continua a rimanere privo di una direzione certa.

Le segnalazioni e le testimonianze raccolte negli anni

Come accade spesso nei grandi casi irrisolti, con il passare del tempo arrivano numerose segnalazioni. Alcune vengono considerate attendibili e approfondite dagli investigatori, altre si rivelano prive di fondamento.

Nel fascicolo finiscono testimonianze di persone che affermano di aver visto Bruno dopo la scomparsa, racconti relativi a possibili adescamenti e indicazioni riguardanti individui che frequentavano particolari ambienti della capitale. Molti di questi elementi vengono verificati ma non trovano conferme sufficienti.

La mancanza di un riscontro oggettivo impedisce alle indagini di compiere quel salto necessario per arrivare all’identificazione di un responsabile.

Le accuse contenute in una informativa del 1997

Uno degli aspetti più controversi dell’intera vicenda riguarda alcune informazioni raccolte dagli investigatori circa due anni dopo la scomparsa di Bruno Romano. In una informativa dell’epoca, successivamente citata da diverse inchieste giornalistiche e dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, una fonte confidenziale indicava il fotografo romano Marco Fassoni Accetti come persona da approfondire nell’ambito delle indagini. Tra le ipotesi riportate nel documento comparivano anche presunti abusi sessuali su minori e la realizzazione di materiale fotografico e video a sfondo pedopornografico.

Negli anni il nome di Marco Fassoni Accetti è stato associato a quelle segnalazioni investigative. Tuttavia è necessario precisare che tali affermazioni non hanno trovato conferma giudiziaria. Le attività di verifica svolte dagli investigatori non hanno portato a condanne né all’accertamento di responsabilità da parte dell’autorità giudiziaria per la scomparsa di Bruno Romano.

Per questo motivo, ancora oggi, quelle accuse devono essere considerate esclusivamente come contenuti di una pista investigativa mai trasformata in una verità processuale.

Le verifiche svolte anche fuori Roma

Nel corso degli anni le indagini e gli approfondimenti giornalistici dedicati alla scomparsa di Bruno Romano hanno seguito numerose piste, alcune delle quali hanno portato gli investigatori a svolgere verifiche anche al di fuori della capitale.

Tra le località citate nelle ricostruzioni emerse nel tempo figura anche Mondragone, in provincia di Caserta. Secondo quanto riportato da diverse inchieste televisive, alcuni accertamenti e alcune attività di approfondimento sarebbero stati effettuati anche in quella zona nell’ambito della ricerca di possibili elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Tali verifiche, tuttavia, non hanno prodotto risultati definitivi né portato all’individuazione di responsabili per la scomparsa del ragazzo. Come per molte altre piste esaminate nel corso degli anni, gli accertamenti svolti non hanno consentito di chiarire che cosa accadde a Bruno Romano dopo il 26 dicembre 1995.

Un mistero ancora aperto

A oltre tre decenni dalla scomparsa, la storia di Bruno Romano continua a rappresentare una ferita aperta nella cronaca italiana.

Non esiste una verità processuale, non esistono colpevoli e non esiste una ricostruzione condivisa di ciò che accadde quel pomeriggio del dicembre 1995. Le piste investigative seguite nel tempo hanno prodotto domande, intuizioni e sospetti, ma nessuna risposta definitiva.

Resta la storia di un ragazzo che uscì di casa per compiere un tragitto di pochi minuti e non fece mai ritorno. Tutto il resto, comprese le numerose ipotesi emerse negli anni, appartiene ancora oggi al territorio dell’incertezza.

Ed è proprio questa assenza di verità che rende il caso Bruno Romano uno dei misteri più dolorosi e persistenti della storia recente di Roma.

FONTI:

Chi l’ha visto?

Ilfattoquotidiano.it

La Repubblica

Wikipedia

fanpage.it