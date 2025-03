Bruno Barbieri desidera un figlio? Tutta la verità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bruno Barbieri, celebre chef stellato e volto noto di MasterChef, si è aperto in un’intervista a Le Iene, rivelando aspetti inediti della sua vita privata. Tra passioni raffinate per i profumi “animaleschi” e l’origine del suo iconico “mappazzone”, Barbieri ha toccato temi più profondi, come le scelte di vita e le rinunce.

Bruno Barbieri ha figli?

La carriera culinaria, costellata di successi, ha richiesto dedizione totale, portando Barbieri a mettere il lavoro al primo posto. Una scelta che ha influenzato anche la sua decisione di non avere figli. “Avere un figlio ora? Mi chiamerebbe bisnonno” ha scherzato lo chef, sottolineando come il tempo e le priorità abbiano plasmato il suo percorso.

Nonostante i traguardi raggiunti, Barbieri ha confessato una delusione: la mancata conquista della terza stella Michelin. Un “neo” nella sua carriera, che non offusca però il suo status di figura di spicco della cucina italiana.

L’intervista ha offerto uno spaccato intimo di Barbieri, un uomo che ha saputo coniugare passione e professionalità, lasciando un segno indelebile nel mondo della gastronomia.