Vittorio Brumotti minacciato di morte in Puglia

Vittorio Brumotti è stato minacciato di morte mentre girava un servizio per Striscia La Notizia a Casamassima (BA).L'inviato del format di Antonio Ricci è stato minacciato a Bari durante un servizio s...

Vittorio Brumotti è stato minacciato di morte mentre girava un servizio per Striscia La Notizia a Casamassima (BA).

L'inviato del format di Antonio Ricci è stato minacciato a Bari durante un servizio sulle soste abusive nei parcheggi per i disabili. Nel parcheggio del centro commerciale di Casamassima, ha sorpreso un uomo che sostava nel posteggio per diversamente abili, benché non avesse un disabile a bordo. Al momento della consegna del Tapiro, l'uomo ha afferrato l’oggetto e l’ha scagliato lontano, poi si è rivolto sia all’inviato che al cameraman: “Sai chi sono io?”. Poi la sfuriata: “Spegni la telecamera, va**an**lo, sei una me**a”. Successivamente è rientrato nell’auto e ha abbassato il finestrino: “Sono un Diomede, hai capito bene. Ti sparo in testa". Dopo la minaccia si è allontanato a bordo della sua auto, le telecamere però hanno ripreso tutto e il servizio è andato in onda nella puntata del Tg satirico il 4 marzo.

Non è la prima volta che accade che Brumotti venga minacciato e aggredito durante uno dei suoi servizi per Striscia La Notizia. Diverse sono state in questi anni le aggressioni verbali e non solo, subite. Nel 2021 a San Severo (Fg), un pugno in pieno volto, gli è addirittura costato un trauma facciale e trenta giorni di prognosi.