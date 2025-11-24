[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Borgo Mezzanone, il 26 novembre si inaugura la sede di “Stazione di Posta”

Il servizio dell’Ambito Territoriale di Manfredonia dedicato a chi vive in fragilità sociale, economica e abitativa





Sarà inaugurata mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 16.30, la sede ufficiale del “Centro Servizi Stazione di Posta” che opera a Borgo Mezzanone già da diversi mesi. Il taglio del nastro si svolgerà nei nuovi locali in Viale delle Rose n. 35 che avranno il compito di proseguire il lavoro fin qui svolto dello spazio che rappresenta un servizio innovativo e sperimentale finalizzato a creare un polo di accoglienza, orientamento ai servizi territoriali e promozione di attività ed educazione interculturale in stretta sinergia con la rete delle realtà pubbliche e private del territorio. Frutto di una co-progettazione tra l’Ambito Territoriale dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta e l’ats composta da cooperativa sociale Medtraining (ente capofila), Confraternita di Misericordia Borgo Mezzanone Odv, Proloco Borgo Mezzanone Aps, Associazione culturale Fatoma Yaiw, il “Centro servizi Stazione di Posta” èsostenuto dal PNRR – Missione 5 – Componente 2.2 Sub Investimento 1.3.2 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.



All’inaugurazione interverranno: Domenico la Marca, sindaco di Manfredonia; Carmine Spagnuolo, presidente cooperativa Medtraining; Maria Teresa Valente, assessora al Welfare di Comunità Comune di Manfredonia; Angela Valerio, assistente sociale cooperativa Medtraining. Previsti anche gli interventi dei partner di progetto. Stazione di Posta nasce come luogo di prossimità, di prima accoglienza e di orientamento, rivolto a persone che vivono situazioni di fragilità sociale, economica o abitativa. Non si tratta di un semplice sportello, ma di uno spazio aperto in cui potersi avvicinare ai servizi in modo semplice e diretto, senza barriere e con la certezza di trovare un ascolto competente e non giudicante. Il progetto Stazione di Posta, infatti, vuole favorire la creazione di una rete di supporto alla popolazione senza dimora e in povertà estrema, finalizzata alla riduzione della marginalizzazione e al miglioramento nell’accesso ai servizi territoriali, costituita da una serie di azioni coordinate e integrate che coinvolgano diversi attori, tra cui enti pubblici, organizzazioni non profit, servizi sociali e comunità. Per info e contatti: stazionedipostamezzanone@reteoltre.it – 377.3463087.