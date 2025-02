[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Borgo Mezzanone, FI: “Troppo semplice replicare sostenendo di non essere responsabili”

BORGO MEZZANONE ED I 54 MILIONI DI EURO IN FUMO.

Troppo semplice replicare sostenendo di non essere responsabili, ossia lanciando la palla in tribuna, per utilizzare una metafora calcistica.

La giunta La Marca governa da OTTO mesi oramai,compiendo errori grossolani in sequenza.

Per quanto attiene al finanziamento in questione, da tempo abbiamo posto, in maniera trasparente, la necessità di intervenire rapidamente ed efficacemente, dopo l’insediamento della nuova amministrazione ed una sua campagna elettorale dalla maggioranza incentrata, con enfasi, sull’inclusione.

I nuovi amministratori ci avevano garantito che si sarebbero immediatamente attivati, salvo smentirsi successivamente, come da abitudine ormai tristemente consolidata.

Ora, intendono negare anche quanto affermato dal settimanale “L’Espresso”, che sottolinea i ritardi derivanti da incontri infruttuosi con l’amministrazione comunale di Foggia, senza considerare l’esclusione dei residenti interessati.

La posizione del nostro partito è rigorosamente chiara e coerente. Noi siamo favorevoli all’impiego di qualsiasi risorsa, diretta al territorio, da riversare in maniera efficiente a beneficio della comunità.

Ciò che chi governa la Città si ostina a non fare, con i danni evidenti sotto gli occhi di tutti!!!

I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi,Fabio Di Bari, Ugo Galli