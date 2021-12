Bordo: “Sono necessarie subito iniziative forti e risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale di Manfredonia”

Un grande grazie alle forze dell’ordine e alla magistratura per l’operazione contro alcuni presunti appartenenti ai clan mafiosi di Manfredonia e del Gargano.

L’inchiesta, frutto del lavoro e della presenza quotidiana dello Stato in provincia di Foggia, ha dimostrato per l’ennesima volta quanto sia forte il peso condizionante della criminalità organizzata nell’economia del nostro territorio.

Con questa presenza asfissiante delle organizzazioni criminali in alcuni settori economici strategici, la crescita delle nostre comunità rischia di essere definitivamente soffocata.

Di fronte a tutto questo, serve un’immediata reazione delle istituzioni locali, della società civile e delle forze sane dell’imprenditoria.

Così come è fondamentale che l’amministrazione comunale di centrodestra di Manfredonia faccia chiarezza su ciò che intende fare relativamente al coinvolgimento nell’inchiesta di esponenti vicini e interni alla maggioranza di governo. I cittadini hanno il diritto di avere risposte chiare.

Per quanto mi riguarda, non sono interessato alla polemica politica. Mi preme solo che si faccia in fretta tutto quello che è possibile e necessario per provare a mettere in sicurezza la città di Manfredonia al fine di evitarle il rischio di un nuovo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, con tutte le conseguenze che questo comporta.

Per questa ragione, sono necessarie subito iniziative forti e risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale.

Il trionfo del bene sul male non lo si ottiene invocando San Michele o la montagna sacra. Magari fosse così semplice. Per vincere sulla criminalità organizzata servono ben altre risposte da parte delle istituzioni pubbliche.

Michele Bordo.