Bonus occhiali da vista 2026: l’agevolazione diventa per tutti senza ISEE
Il panorama delle agevolazioni fiscali per la salute si rinnova: il bonus vista 2026 conferma il contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali e lenti, introducendo una svolta epocale. La principale novità dell’anno riguarda l’eliminazione del limite ISEE, trasformando questa misura in un sostegno universale accessibile a ogni cittadino, senza distinzioni di reddito.
Cos’è e come cambia il bonus occhiali 2026
Il Bonus Vista è un incentivo economico volto ad abbattere i costi per la correzione dei difetti visivi. Se nelle precedenti edizioni l’accesso era limitato alle fasce a basso reddito, nel 2026 la platea si amplia drasticamente. L’obiettivo è duplice: promuovere la prevenzione visiva e offrire un aiuto concreto contro il rincaro dei dispositivi medici.
Il valore del contributo resta fissato a 50 euro per persona, ma la vera rivoluzione è nella semplificazione burocratica.
Come richiedere il voucher da 50 euro direttamente dall’ottico
Dimenticate le lunghe attese sulle piattaforme ministeriali o il caricamento di DSU e documenti digitali. Per usufruire del Bonus Vista 2026, la procedura è immediata:
- Recati presso un ottico aderente: Il cittadino può scegliere un punto vendita convenzionato.
- Sconto diretto in fattura: Basta dichiarare di voler usufruire del bonus al momento dell’acquisto.
- Nessun codice preventivo: L’agevolazione viene applicata istantaneamente sul prezzo finale degli occhiali completi di lenti correttive.
Qualora la spesa totale superi i 50 euro, l’acquirente dovrà saldare solamente la differenza.
Requisiti e prodotti ammessi
Per accedere all’agevolazione è necessario presentare un documento d’identità e, dove previsto, la prescrizione medica o la certificazione che attesti la necessità della correzione visiva.
Cosa puoi acquistare:
- Occhiali da vista completi (montatura e lenti graduate).
- Occhiali premontati per presbiopia.
Cosa è escluso:
- Occhiali da sole (senza lenti correttive).
- Lenti a contatto.
- Liquidi di pulizia e accessori.
Un incentivo inclusivo per la salute degli occhi
Rimuovendo il vincolo del reddito, il Governo punta a una misura snella che riduca i tempi della burocrazia, trasformando gli ottici in veri e propri centri di erogazione del beneficio. Un passo avanti significativo per garantire il diritto alla vista a lavoratori, studenti e pensionati in modo rapido e senza stress.