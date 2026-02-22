Bonus occhiali da vista 2026: l’agevolazione diventa per tutti senza ISEE

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il panorama delle agevolazioni fiscali per la salute si rinnova: il bonus vista 2026 conferma il contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali e lenti, introducendo una svolta epocale. La principale novità dell’anno riguarda l’eliminazione del limite ISEE, trasformando questa misura in un sostegno universale accessibile a ogni cittadino, senza distinzioni di reddito.

Cos’è e come cambia il bonus occhiali 2026

Il Bonus Vista è un incentivo economico volto ad abbattere i costi per la correzione dei difetti visivi. Se nelle precedenti edizioni l’accesso era limitato alle fasce a basso reddito, nel 2026 la platea si amplia drasticamente. L’obiettivo è duplice: promuovere la prevenzione visiva e offrire un aiuto concreto contro il rincaro dei dispositivi medici.

Il valore del contributo resta fissato a 50 euro per persona, ma la vera rivoluzione è nella semplificazione burocratica.

Come richiedere il voucher da 50 euro direttamente dall’ottico

Dimenticate le lunghe attese sulle piattaforme ministeriali o il caricamento di DSU e documenti digitali. Per usufruire del Bonus Vista 2026, la procedura è immediata:

Recati presso un ottico aderente: Il cittadino può scegliere un punto vendita convenzionato.

Il cittadino può scegliere un punto vendita convenzionato. Sconto diretto in fattura: Basta dichiarare di voler usufruire del bonus al momento dell’acquisto.

Basta dichiarare di voler usufruire del bonus al momento dell’acquisto. Nessun codice preventivo: L’agevolazione viene applicata istantaneamente sul prezzo finale degli occhiali completi di lenti correttive.

Qualora la spesa totale superi i 50 euro, l’acquirente dovrà saldare solamente la differenza.

Requisiti e prodotti ammessi

Per accedere all’agevolazione è necessario presentare un documento d’identità e, dove previsto, la prescrizione medica o la certificazione che attesti la necessità della correzione visiva.

Cosa puoi acquistare:

Occhiali da vista completi (montatura e lenti graduate). Occhiali premontati per presbiopia.

Cosa è escluso:

Occhiali da sole (senza lenti correttive).

Lenti a contatto.

Liquidi di pulizia e accessori.

Un incentivo inclusivo per la salute degli occhi

Rimuovendo il vincolo del reddito, il Governo punta a una misura snella che riduca i tempi della burocrazia, trasformando gli ottici in veri e propri centri di erogazione del beneficio. Un passo avanti significativo per garantire il diritto alla vista a lavoratori, studenti e pensionati in modo rapido e senza stress.