Bonus bollette 2026: sconti fino al 72%, ma platea più stretta. Cosa cambia per i cittadini

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Il 2026 si apre con una profonda riorganizzazione delle agevolazioni destinate a mitigare il peso delle utenze domestiche. Il cosiddetto Bonus Bollette, che negli anni passati ha rappresentato un salvagente fondamentale per migliaia di famiglie nel territorio sipontino, cambia volto. Se da un lato l’intensità del beneficio può arrivare a coprire una quota significativa della spesa, con picchi di sconto che per l’appunto sfiorano il 72% per le fasce più deboli, dall’altro le maglie della platea dei beneficiari si fanno più strette.

In questo approfondimento analizziamo i nuovi requisiti, le soglie ISEE aggiornate e le modalità per non perdere l’accesso a questi contributi fondamentali.

Nuove soglie ISEE 2026: chi ha diritto allo sconto

La principale novità riguarda il restringimento dei criteri di accesso. Dopo la fase emergenziale degli anni scorsi, il Governo ha deciso di riportare i requisiti verso parametri più selettivi, puntando a concentrare le risorse su chi vive in condizioni di reale disagio economico.

Attualmente, per l’anno 2026, il diritto al bonus scatta automaticamente nei seguenti casi:

Nuclei familiari standard: ISEE non superiore a 9.760 euro .

ISEE non superiore a . Famiglie numerose: Per i nuclei con almeno 4 figli a carico, la soglia di accesso è fissata a 20.000 euro .

Per i nuclei con almeno 4 figli a carico, la soglia di accesso è fissata a . Clienti vulnerabili: Inclusi i titolari di pensione di cittadinanza o i soggetti in condizioni di salute precarie che necessitano di apparecchiature elettromedicali (in questo caso si parla di bonus per disagio fisico, che non dipende dall’ISEE).

Questa contrazione della platea significa che molte famiglie che in precedenza rientravano nel “bonus potenziato” (con ISEE fino a 15.000 euro) ora potrebbero trovarsi escluse, rendendo ancora più importante la pianificazione del budget familiare.

Come funziona lo sconto del 72% e l’erogazione automatica

La cifra del 72% di sconto non è un valore fisso per tutti, ma rappresenta il risparmio massimo ottenibile incrociando il bonus sociale ordinario con le nuove componenti compensative introdotte per contrastare i costi di rete.

L’aspetto positivo per i residenti di Manfredonia e comuni limitrofi resta l’automatismo. Non è infatti necessario presentare una domanda specifica al Comune o al CAF per ottenere lo sconto sulle bollette di luce e gas. È sufficiente presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ogni anno per ottenere l’ISEE aggiornato. Una volta elaborato l’indicatore, se il valore rientra nelle soglie stabilite, l’INPS comunica i dati al Sistema Informativo Integrato e lo sconto viene accreditato direttamente nelle fatture dei mesi successivi.

Attenzione alla componente “Vulnerabilità” nel 2026

Un punto cruciale per i lettori riguarda la distinzione tra mercato libero e regime di vulnerabilità.

Anche per chi ha effettuato il passaggio al mercato libero, il bonus sociale resta un diritto garantito per legge. Tuttavia, l’entità del risparmio reale può variare: con i prezzi della materia prima che mostrano ancora una certa volatilità, lo sconto del bonus sociale è calcolato per garantire che la spesa annua del nucleo agevolato sia ridotta drasticamente rispetto a quella di un cliente tipo non agevolato.

Consigli pratici per i residenti del territorio

Per assicurarsi di ricevere il bonus senza intoppi, il consiglio è di seguire questi passaggi:

Aggiornare immediatamente l’ISEE: Senza una certificazione 2026 valida, l’erogazione dei bonus viene sospesa. Verificare la voce “Bonus Sociale” in bolletta: Se il vostro ISEE è sotto soglia ma non visualizzate lo sconto dopo due o tre mesi dalla DSU, è opportuno contattare il proprio fornitore o lo sportello del consumatore. Monitorare i consumi: Il bonus è proporzionato al numero di componenti del nucleo familiare, ma il risparmio percentuale maggiore (quello vicino al 70%) si ottiene solo attraverso un uso efficiente dell’energia.

In un contesto di prezzi ancora instabili, il Bonus Bollette rimane lo strumento di difesa principale, ma la riduzione della platea impone a molte famiglie una maggiore attenzione verso le offerte commerciali del mercato e verso le abitudini di consumo quotidiano.