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Manfredonia-Fidelis Andria, Pezzella: “La testa era pesante, ma il punto è importante”

“La Fidelis Andria è venuta a giocarsi la partita della vita, ma è giusto così. Nel calcio non ti deve regalare nulla nessuno. Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, avevamo un avversario di fronte con la mente sgombra. Era difficile” così mister Pezzella al 90′ di Manfredonia-Fidelis Andria.

“Nel secondo tempo siamo calati, è stata una partita diversa. Abbiamo pagato tanto l’aspetto mentale, la testa era pesante. Abbiamo fatto fatica. Il punto è importante” dice il mister “Volevamo chiuderla oggi, ma abbiamo il destino nelle nostre mani. Ci prendiamo questo punto”.

“Questo gruppo va solo elogiato, abbiamo gli stessi punti della Sarnese che ha un altro budget del nostro”.