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Giacobbe saluta il Manfredonia Calcio: “Orgoglioso di aver indossato questi colori”

“Cara Manfredonia, sono trascorsi tre anni da quando ci siamo conosciuti. Era un caldo pomeriggio d’agosto e tu mi accoglievi tra le tue braccia. Da quel momento sei stata la mia casa, il mio porto sicuro, il mio rifugio; sei stata testimone delle mie emozioni e dei miei momenti bui. Ho imparato ad ascoltarti, a viverti nei piccoli angoli, a parlarti senza dir troppo: è stata una scoperta continua, un viaggio silenzioso e tutto ciò di cui avevo bisogno.

Volevo ringraziarti per tutto questo, volevo salutarti per l’ultima volta. Oggi è la mia ultima partita con questa maglia gloriosa, in questo stadio storico. Sono stato onorato del privilegio che mi hai concesso: quasi 100 partite con la fascia al braccio. Ho dato tutto me stesso e ti chiedo scusa se, a volte, non sono stato all’altezza; ma ho imparato che la pioggia e il sole fanno parte dello stesso ciclo, proprio come la vittoria e la sconfitta. Ho cercato di difenderti sempre, ho provato a portarti in alto, e sono rimasto con te nonostante tutto, perché il nostro legame è sempre stato più forte di ogni ostacolo e di ogni risultato.

Sento il peso di dovermi staccare da questo percorso, da amici diventati fratelli, da un calore che mi ha scaldato l’anima e dalle urla di questo stadio che hanno scandito i miei battiti. Eppure, so che non sto lasciando tutto: una parte di me resterà per sempre legata a questa terra, a questo stadio, a questa gente.

Vi lascio il mio impegno, ma porto via con me, indelebile, l’orgoglio di aver indossato questi colori.

Farò sempre il tifo per te.

Grazie per avermi reso l’uomo e il capitano che sono oggi. Con affetto, ti abbraccio. Mirko”