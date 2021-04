Blitz della Guardia di Finanza a Bari, sequestro calzature e abbigliamento con marchi contraffatti

La guardia di finanza di Bari in collaborazione con l’agenzia delle dogane hanno sequestrato a Bari quattro carichi di merce contraffatta e denunciato 6 persone. Nell’ambito del monitoraggio in importazione al porto di Bari si è evidenziata merce contraffatta giunta da Grecia, Bulgaria, Albania, contenente calzature, abbigliamento riportante marchi contraffatti in più 10.000 pezzi di giocattoli con certificazione falsa CEE.