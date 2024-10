“Black Bison” a Foggia: evento biker tra i più grandi del Sud Italia

Consolidato come uno degli eventi Biker più grandi del Sud Italia, il “Black Bison” edizione 2024, organizzato dagli Indian Bikers MC Foggia, anche quest’ anno tornerà ad animare il mondo Biker e non solo.. In questa edizione il raduno si svolgerà presso il centro ippico “Equis Eo” di Foggia.

Segnatevi la data: 12 Ottobre 2024. Start H 18.00Ad animare la serata ci saranno due cover band:

– “Hard as a Rock”, cover degli ACDC

– “Maetalika”, cover dei Metallica

A seguire Dj Set con Jack Rocker all night long..Non mancheranno Stand, Tattoo, Street Food, fiumi di birra e free camping.





Antonello Iezzi

Secretary IBMC Foggia

3890536368