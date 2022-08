Biscotti alle pesche: la ricetta di Costanza.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

2 uova intere

100 gr di zucchero

80 ml di olio di semi

La scorza grattugiata di un limone e il succo di mezzo limone

350 gr di farina

Una busta di lievito per dolci

Due pesche piuttosto grandi

Zucchero a velo q.b.

Un pizzico di sale

Una ciotola e un cucchiaio

PROCEDIMENTO

Rompere le uova intere nella ciotola, aggiungere lo zucchero, l’olio, la scorza del limone grattugiato e il succo di limone, un pizzico di sale

Mescolare fino a ottenere un composto spumoso

Aggiungere gradatamente la farina a cui avremo aggiunto il lievito e amalgamare l’impasto(dovrà risultare un po’ denso (non vi preoccupate deve essere così))

Aggiungere le due pesche tagliate a pezzettini piccoli e mischiare

Con l’aiuto di un cucchiaio fare dei mucchietti e disporre su un placca rivestita da carta da forno

Cuocere a 180° forno statico o 170° forno ventilato per circa 20 minuti

