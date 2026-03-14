Sport Manfredonia
Big match al Miramare, le probabili di Manfredonia-Paganese
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Big match al Miramare, le probabili di Manfredonia-Paganese
Nel Manfredonia rientra il 2006 Di Maso, la Paganese perde il suo 2006 Isufi. Tornano Giglio e Hernaiz dal 1′?
MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Rondinella, Di Maso (06), Ceparano, Carullo; Jallow, Hernaiz; Urain. Allenatore: Pezzella.
PAGANESE (4-3-3): Gallo (06), Piga, De Nova, Figueras, Di Biagio (07); Labriola, Pierce, Mancino; Costanzo, El Haddadi, Gatto (05). Allenatore: Novelli.