“Biccari come Buenos Aires – Festival Tango” ha chiuso con un’edizione da record: oltre 3mila presenze e 400 coppie di tangueri

La terza edizione di “Biccari come Buenos Aires – Festival Tango” si è conclusa con un successo straordinario, confermandosi come un evento di riferimento per la cultura argentina in Italia. Dal 15 al 18 agosto, il borgo di Biccari, sui Monti Dauni, si è trasformato in un angolo vibrante di Buenos Aires, attirando oltre 3mila visitatori, con tanti che hanno anche pernottato in loco, contribuendo a un’edizione da record sotto molti punti di vista.

L’atmosfera che si respirava per le strade di Biccari era unica: musica, balli e sapori tipici hanno creato una full immersion nella cultura argentina, facendo sentire i visitatori come se fossero nella capitale sudamericana. La folta comunità locale stabilitasi nella cittadina negli ultimi anni ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più autentica e coinvolgente.

Le quattro giornate del festival sono state ricchissime di eventi gratuiti, tra cui spettacoli circensi, trekking, mostre d’arte, presentazioni di libri e collegamenti radio-televisivi con Buenos Aires. Di particolare rilievo sono stati gli eventi legati al tango e alla gastronomia. Circa 400 coppie di tangueri provenienti da tutta Italia e anche dall’esterohanno partecipato alla Milonga all’aperto e centinaia i turisti che hanno preso parte a balli, esibizioni e corsi, tra cui le apprezzate lezioni di tango all’aperto al parco Daunia Avventura con maestri internazionali. Poi, il percorso enogastronomico “La Gueya”, al Belvedere, ha offerto degustazioni di piatti tipici argentini, trasportando i visitatori direttamente nelle atmosfere di Buenos Aires.

Organizzato dall’Associazione Argentina per il Mondo APS, l’evento si è svolto in collaborazione con il Comune di Biccari, la Cooperativa di Comunità di Biccari e il Comune di Volturara Appula, e ha goduto del patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Argentina e della Regione Puglia, e del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

“Siamo soddisfatti e contentissimi di queste quattro giornate – dichiara Mariano Andres Russo, presidente di Argentina per il Mondo -: non ci aspettavamo davvero una partecipazione così numerosa, sia a Biccari che, da quest’anno, anche a Volturara Appula. La risposta delle persone è stata la forza che ci spinge a continuare e a organizzare la quarta edizione di ‘Biccari come Buenos Aires’”.

Felice del successo di partecipazione è Raffaele Ferrante, direttore artistico del Festival che ha sottolineato come: “Anche quest’anno le lezioni di tango con ballerini nazionali e internazionali sono state affollatissime, ma le ultime due serate hanno davvero esaltato la cultura argentina andando alle radici (tema di questa edizione) del tango e del legame con l’Italia”.

Il festival ha infatti celebrato la fratellanza e promosso l’inclusione tra le comunità italiana e argentina, offrendo un’esperienza unica e memorabile.

Molto atteso anche l’evento conclusivo con lo spettacolo rievocativo di tango sui temi dell’immigrazione e le radici italo-argentine, con la partecipazione di ballerini professionisti come Ciccio Aiello e Ida Lucchetta, Anibal Castro e Sofia Victoria, Raffaele Ferrante e Maria Simona Gentile, e il duo “Don Sampo y La Vartuli”. Lo show, interrotto momentaneamente dalla pioggia, ha entusiasmato il pubblico, che si è lasciato trascinare in un’atmosfera argentina autentica.