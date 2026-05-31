Bestie di Satana: la setta che sconvolse l’Italia

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Tra i casi di cronaca nera più inquietanti della storia italiana contemporanea, quello delle Bestie di Satana continua a suscitare interesse, interrogativi e dibattiti a oltre vent’anni dai fatti. La vicenda emerse definitivamente nel 2004, ma le sue radici affondavano nella metà degli anni Novanta, in un gruppo di giovani della provincia di Varese accomunati dalla passione per il death metal, dall’uso di sostanze stupefacenti e da una crescente fascinazione per simboli e rituali satanici.

Per anni sparizioni, morti sospette e suicidi furono considerati episodi isolati. Solo dopo il brutale assassinio di Mariangela Pezzotta gli investigatori riuscirono a ricostruire una catena di delitti che riportava a un nucleo di ragazzi apparentemente normali, ma coinvolti in una spirale di violenza sempre più estrema. Le indagini portarono alla luce una realtà fatta di manipolazione psicologica, dipendenza, dinamiche di branco e omicidi efferati.

La storia delle Bestie di Satana non rappresenta soltanto una delle più importanti inchieste italiane sul satanismo criminale, ma anche uno dei casi giudiziari più complessi e discussi degli ultimi decenni. Tra processi, confessioni, ergastoli e misteri ancora irrisolti, quella vicenda continua ancora oggi a esercitare una forte attrazione sull’opinione pubblica.

Le origini del gruppo

Le origini delle Bestie di Satana vengono fatte risalire alla metà degli anni Novanta nella zona del Varesotto. Diversi giovani gravitavano attorno alla band death metal Ferocity, fondata da Fabio Tollis e Mario Maccione. Con il tempo il gruppo sviluppò una propria identità caratterizzata dall’uso di simboli satanici, rituali esoterici e una forte coesione interna.

Le successive indagini accertarono come alcuni membri avessero costruito un sistema gerarchico fondato sulla soggezione psicologica e sull’obbedienza ai leader del gruppo. Sebbene per anni il caso sia stato associato principalmente al satanismo, numerosi esperti hanno evidenziato come la componente criminale e la dinamica di controllo reciproco abbiano avuto un ruolo determinante nell’evoluzione degli eventi.

La scomparsa di Fabio Tollis e Chiara Marino

Il primo episodio chiave della vicenda risale al 17 gennaio 1998. Fabio Tollis e Chiara Marino scomparvero dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Per anni le famiglie cercarono risposte senza ottenere risultati concreti. Le indagini iniziali non riuscirono infatti a individuare i responsabili della loro sparizione.

Solo nel 2004, grazie alle confessioni di alcuni membri del gruppo, gli investigatori riuscirono a localizzare i resti dei due giovani in un bosco nei pressi di Somma Lombardo. Secondo le ricostruzioni processuali, i due erano stati assassinati e sepolti la stessa notte della loro scomparsa.

Il caso Andrea Bontade

Tra gli episodi collegati all’inchiesta figura anche la morte di Andrea Bontade, avvenuta nel settembre del 1998. Inizialmente classificata come suicidio, la sua vicenda fu successivamente inserita nel quadro investigativo che riguardava le Bestie di Satana.

Secondo l’accusa, il giovane sarebbe stato sottoposto a forti pressioni psicologiche e indotto a togliersi la vita. La sua morte rappresentò uno degli elementi che contribuirono a delineare il clima di manipolazione e violenza presente all’interno del gruppo.

L’omicidio di Mariangela Pezzotta e la svolta nelle indagini

La svolta decisiva arrivò nel gennaio 2004 con il ritrovamento del corpo di Mariangela Pezzotta, ventisettenne di Somma Lombardo. La donna venne uccisa e sepolta nei boschi di Golasecca. L’omicidio fu compiuto dall’ex fidanzato Andrea Volpe con la complicità di Elisabetta Ballarin.

Dopo l’arresto, Andrea Volpe iniziò a collaborare con gli investigatori fornendo informazioni fondamentali. Le sue dichiarazioni permisero di ricostruire gli omicidi precedenti e portarono al disseppellimento dei corpi di Fabio Tollis e Chiara Marino. Fu a quel punto che emerse l’intera dimensione della vicenda.

Chi erano i protagonisti delle Bestie di Satana

Tra i principali imputati figuravano Nicola Sapone, considerato dagli inquirenti uno dei leader del gruppo, Paolo Leoni, Marco Zampollo, Eros Monterosso, Elisabetta Ballarin, Andrea Volpe, Pietro Guerrieri e Mario Maccione.

Durante gli interrogatori e i processi emersero racconti di rituali, consumo di droghe, presunti patti di sangue e continue dinamiche di sopraffazione. Tuttavia, nel corso degli anni diversi osservatori hanno sottolineato come il movente non fosse riconducibile esclusivamente a convinzioni sataniste, ma anche a rapporti di potere, vendette personali e volontà di controllo all’interno del gruppo.

I processi e le condanne

Le indagini portarono a una lunga serie di processi celebrati tra il 2005 e il 2008. In primo grado Nicola Sapone ricevette due ergastoli, mentre altri componenti del gruppo furono condannati a pene molto severe. Successivamente alcune sentenze vennero modificate in appello, ma l’impianto accusatorio rimase sostanzialmente confermato.

Nel maggio 2008 la Corte di Cassazione rese definitive le principali condanne, confermando il doppio ergastolo per Nicola Sapone e l’ergastolo per Paolo Leoni, oltre alle altre pesanti pene inflitte agli appartenenti al gruppo. La sentenza chiuse uno dei più importanti procedimenti giudiziari della cronaca italiana recente.

I dubbi e i misteri rimasti aperti

Nonostante le condanne definitive, il caso continua a essere oggetto di discussione. Alcuni investigatori e osservatori hanno ipotizzato l’esistenza di collegamenti con altri gruppi o ambienti esoterici mai completamente identificati. Nel corso degli anni sono emerse testimonianze che hanno alimentato il sospetto di una rete più ampia rispetto a quella accertata nei processi.

Tali ipotesi non hanno però trovato conferme definitive sul piano giudiziario. Rimane quindi una zona d’ombra che continua ad alimentare documentari, libri e approfondimenti televisivi dedicati alla vicenda.

L’eredità di un caso che ha segnato il Paese

Le Bestie di Satana sono entrate nell’immaginario collettivo italiano come simbolo di una delle più oscure pagine della cronaca nazionale. La combinazione di satanismo, violenza, giovani apparentemente integrati nella società e omicidi seriali contribuì a creare un enorme impatto mediatico.

Ancora oggi il caso viene studiato da criminologi, psicologi e sociologi come esempio estremo di manipolazione di gruppo, dinamiche settarie e devianza giovanile. Al di là degli aspetti più sensazionalistici, la vicenda resta soprattutto una tragedia umana che ha distrutto numerose famiglie e lasciato ferite profonde nella memoria collettiva italiana.

Fonti

Rai Play Sound

NOVE

Youtube

CHILHAVISTO?

Wikipedia

Igor Vitale

Corrieredellasera.it

TgCom24