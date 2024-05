Bertini SRL: l’importanza della difesa del suolo

La difesa del suolo è una componente critica nell’edilizia moderna, specialmente in aree geograficamente vulnerabili come le Cinque Terre. Bertini Costruzioni S.r.l., con una storia che affonda le sue radici negli anni ’60, ha sempre prestato particolare attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza nei suoi progetti. Il recente intervento a Riomaggiore, uno dei gioielli delle Cinque Terre, evidenzia il suo impegno in questo ambito.

La difesa del suolo è una componente critica nell’edilizia moderna, specialmente in aree geograficamente vulnerabili come le Cinque Terre. Bertini Costruzioni S.r.l., con una storia che affonda le sue radici negli anni ’60, ha sempre prestato particolare attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza nei suoi progetti. Il recente intervento a Riomaggiore, uno dei gioielli delle Cinque Terre, evidenzia il suo impegno in questo ambito.

Cosa significa “difesa del suolo”?

La difesa del suolo nel contesto delle costruzioni si riferisce a tutte quelle tecniche e metodologie utilizzate per prevenire l’erosione, gli smottamenti e altri tipi di degrado del terreno che possono essere causati da fattori naturali o dall’intervento umano. Queste pratiche sono essenziali per proteggere l’integrità delle costruzioni e la sicurezza delle persone.

Il progetto a Riomaggiore

Il progetto di difesa del suolo realizzato da Bertini Costruzioni a Riomaggiore ha comportato una serie di interventi complessi, volti a stabilizzare il terreno e a prevenire il rischio di frane e smottamenti. Ecco alcuni aspetti salienti del progetto:

Stabilizzazione del pendio : rinforzo dei pendii con tecniche di ingegneria naturalistica per garantire la stabilità a lungo termine.

: rinforzo dei pendii con tecniche di ingegneria naturalistica per garantire la stabilità a lungo termine. Sistema di drenaggio migliorato : implementazione di sistemi avanzati per la gestione delle acque piovane, riducendo così la pressione sull’ambiente circostante.

: implementazione di sistemi avanzati per la gestione delle acque piovane, riducendo così la pressione sull’ambiente circostante. Rivitalizzazione delle aree colpite: ripristino delle aree danneggiate con vegetazione autoctona, contribuendo alla biodiversità e alla bellezza naturale del sito.

Il progetto ha un’importanza che si può definire internazionale, infatti le operazioni servivano per la messa in sicurezza e alla riqualificazione della storica Via dell’Amore, patrimonio del nostro Paese e dell’UNESCO

Alcuni dati salienti:



-Ripristino integrale della galleria esistente GA01 per 175 m di lunghezza

-Realizzazione della una nuova galleria GA02 per 110 m circa di lunghezza

-Demolizione e ricostruzione della galleria esistente G03 per 17 m di lunghezza

-Nuova pavimentazione per 800 ml circa di sviluppo, comprensiva di sistemi di sicurezza anticaduta ed impianto di illuminazione.

Importanza della Difesa del Suolo

Il contributo di Bertini Costruzioni S.r.l. alla difesa del suolo a Riomaggiore non solo ha migliorato la sicurezza e la sostenibilità dell’area, ma ha anche messo in luce l’importanza di queste pratiche in costruzione:

Prevenzione dei disastri naturali

Sostenibilità ambientale

Valore aggiunto per la comunità

Il progetto di difesa del suolo a Riomaggiore è un esempio di come Bertini Costruzioni integri responsabilità ambientale con innovazione tecnologica. L’esperienza di Bertini S.r.l. e la sua dedizione in progetti di questa natura ci confermano come punto di riferimento nel settore delle costruzioni, con un occhio sempre rivolto alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente.