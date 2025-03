Beppe Signori torna a Foggia per il campo estivo della sua scuola di calcio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beppe Signori a Foggia per la BS 188 Football Academy

Presentazione sabato 15 marzo alle ore 18 presso la Sala Rosa in via Galliani a Foggia

Sarà presentato in una conferenza stampa, sabato 15 marzo alle ore 18 presso la Sala Rosa di via Galliani a Foggia, il campo estivo BS 188 Football Academy diretto da Beppe Signori, ex calciatore del Foggia Calcio che ha indossato la maglia rossonera per tre stagioni, due giocate in Serie B e una in Serie A, collazionando 100 presenze e 37 reti.

Il Camp è organizzato dall’Asd Gioventù Sportiva e si svolgerà presso il Lucky Park, ex Campo FIGC, a Foggia dal 23 al 28 giugno 2025 e dal 7 al 12 luglio. Le sessioni di allenamento, in entrambe le settimane, si svolgeranno la mattina: il primo gruppo di ragazzi dai 7 ai 10 anni si alleneranno dalle ore 8.30 fino alle ore 10, mentre, il secondo gruppo di ragazzi dagli 11 ai 14 anni si alleneranno dalle ore 10.15 alle ore 11.45.

Le iscrizioni sono rivolte ai ragazzi e alle ragazze dai 7 ani 14 anni. Per ulteriori informazioni e per iscriversi al campo estivo è possibile consultare il sito internet all’indirizzo www.asdgioventusportiva.it

Il Camp sarà diretto da Beppe Signori e dal suo Staff e sotto la loro guida qualificata si svolgeranno allenamenti divertenti, di condivisione e in totale sicurezza. Il progetto della Beppe Signori Academy ha come obiettivo la promozione del benessere generale del giovane atleta e l‘acquisizione delle abilità tecnico-tattiche, motorie e socio-relazionali proprie della disciplina sportiva.