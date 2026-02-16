Beppe Signori a Manfredonia, ecco quando

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Beppe Signori leggenda del Calcio che ha legato a Foggia alcuni dei suoi piu grandi ricordi sportivi sarà a Manfredonia per parlare del REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PERCHÈ SÌ

Appuntamento il prossimo 19 Febbraio ore 18:30 Auditorium Palazzo dei Celestini Corso Manfredi, 22

Ecco chi interverrà

BEPPE SIGNORI Leggenda del calcio italiano (Racconterà la sua vicenda giudiziaria)

INTRODUCE: On. Avv. Giandiego Gatta Deputato FORZA ITALIA

INTERVERRANNO:

Avv. Pasquale Rinaldi Presidente Comitato per il Sì (già docente di Diritto Costituzionale presso UniFg)

Avv. Gianfranco Di Sabato Membro della Camera Penale del Tribunale di Foggia

Avv. Michele Arena Membro della Camera Penale del Tribunale di Foggia

Avv. Vincenzo Pece Pubblicista