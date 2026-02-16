Eventi Manfredonia

Beppe Signori a Manfredonia, ecco quando

Redazione16 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Beppe Signori leggenda del Calcio che ha legato a Foggia alcuni dei suoi piu grandi ricordi sportivi sarà a Manfredonia per parlare del REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PERCHÈ SÌ

Appuntamento il prossimo 19 Febbraio ore 18:30 Auditorium Palazzo dei Celestini Corso Manfredi, 22

Ecco chi interverrà

BEPPE SIGNORI Leggenda del calcio italiano (Racconterà la sua vicenda giudiziaria)

INTRODUCE: On. Avv. Giandiego Gatta Deputato FORZA ITALIA

INTERVERRANNO:

Avv. Pasquale Rinaldi Presidente Comitato per il Sì (già docente di Diritto Costituzionale presso UniFg)

Avv. Gianfranco Di Sabato Membro della Camera Penale del Tribunale di Foggia

Avv. Michele Arena Membro della Camera Penale del Tribunale di Foggia

Avv. Vincenzo Pece Pubblicista

Redazione16 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©