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Benzina, l’annuncio di Meloni: “Via le accise”. Risparmio di 25 centesimi a litro

Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri introduce un tagli di “25 centesimi al litro” sul prezzo dei carburanti.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg1dopo il via libera del Consiglio Una mossa anti-speculazione. E per contenere, con un taglio di 25 centesimi al litro, i costi saliti alle stelle dei rifornimenti dal benzinaio. Giorgia Meloni, a sorpresa, riunisce il Consiglio dei ministri alle sette di sera, quando già la aspettano a Bruxelles, per dare il via libera a un decreto legge che le opposizioni invocano dall’inizio della guerra, e che ora a tre giorni dal referendum ha, la critica immediata del Pd, un sapore tutto “elettorale”.