Benessere animale, scattano i controlli anche da parte degli agenti di Polizia Locale a Foggia

Dopo la campagna di sensibilizzazione a cura dell’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio, articolata attraverso manifesti affissi in tutta la città, continua l’impegno dell’amministrazione comunale per il rispetto del benessere animale, del decoro urbano e dell’igiene pubblica e per il contrasto del randagismo. L’aumento dell’organico della Polizia Locale permetterà infatti già dai prossimi giorni l’incremento dei controlli in tutta la città, dal centro alle periferie, da parte del personale preposto inerenti le deiezioni canine e la verifica della presenza del microchip, e dell’iscrizione all’anagrafe canina.

“L’amore per i nostri animali deve essere coniugato con quello per la città, per l’ambiente e il decoro urbano” sottolinea l’assessora Mendolicchio: “l’iscrizione all’anagrafe è un atto di responsabilità e nel contempo una garanzia di loro tutela, fondamentale in caso di smarrimento, per fare solo un esempio”.

“I controlli rientrano in un’azione di prevenzione e controllo, con l’invito ai proprietari a rispettare regole vincolanti che comportano delle sanzioni – che possono essere anche di importi elevati – in caso di mancata osservanza”, ricorda l’assessora Patano.