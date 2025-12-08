Belén Rodriguez perde le staffe a St. Moritz: che è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una scena insolita ha fatto rapidamente il giro dei social: Belén Rodriguez in difficoltà su una strada ghiacciata di St. Moritz, abbandonata dall’autista che l’aveva accompagnata. Il video, pubblicato su TikTok, ha già superato le 370mila visualizzazioni in poche ore.

Nel filmato si vede la showgirl argentina, elegantissima con pelliccia e tacchi, mentre tenta di camminare sul ghiaccio dopo essere scesa da un’automobile nera. “Mi ha lasciato. Mi ha lasciato così, ha detto ‘sta cadendo’ e se n’è andato”, ha commentato Belén con evidente disappunto. Un ragazzo presente si è subito avvicinato chiedendole gentilmente: “Posso darti una mano?”.

Il periodo difficile della conduttrice

L’episodio ha un sapore amaro se contestualizzato nel momento delicato che la showgirl sta attraversando. Qualche settimana fa aveva destato preoccupazione per le sue condizioni durante un evento di Vanity Fair, apparendo confusa e barcollante. La stessa Belén aveva poi spiegato di non stare attraversando un periodo facile, ricevendo il supporto della sorella Cecilia, diventata recentemente mamma della piccola Clara Isabel.

Nonostante le difficoltà, la Rodriguez ha mostrato la sua classe ringraziando i fan presenti che le hanno detto “Sei bellissima”. Lei si è girata sorridendo, ricambiando l’affetto con un gesto carino e spontaneo. Un momento di genuinità che ha conquistato il web, dimostrando ancora una volta quanto il calore del pubblico possa fare la differenza nei momenti più complicati.

Il video continua a circolare, dividendo gli utenti tra chi critica l’autista per averla lasciata sola e chi sottolinea l’ironia della situazione. Belén, dal canto suo, continua il suo soggiorno nella località svizzera, cercando di ritrovare serenità lontano dai riflettori italiani.