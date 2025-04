Belen Rodriguez: lo scoop su di lei e la sorella Cecilia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso delle ultime ore non si fa altro che parlare di Belen Rodriguez e di sua sorella Cecilia, le due più importanti vip sudamericane del gossip italiano. Pare che la showgirl e l’ex partecipante del Grande Fratello Vip abbiano litigato furiosamente. Nessuna certezza al momento, ma a darci qualche succosa indiscrezione è stata la sempre attiva Deianira Marzano sul suo profilo Instagram.

Belen Rodriguez: le indiscrezioni di Deianira Marzano

Qui di seguito le parole di Deianira Marzano sui social: “Altro che indiscrezioni: il vero scoop è uno solo. Belen e Cecilia hanno litigato, stavolta è rottura”. Alcuni portali online come L’angolo delle notizie si chiede se in tutto questo possa entrarci Ignazio Moser. I due avevano peraltro smesso di seguirsi, ma sembra che Belen ci abbia ripensato, rimettendo il follow al vip. Pare che il risentimento sia nato quando, qualche settimana fa, Belen aveva ballato, nel corso di una serata, con il DJ Andrea Damante, ex amico di Ignazio Moser. Questo gesto da parte della showgirl non sarebbe andato giù a Ignazio e Cecilia, presenti all’evento. Eppure, secondo i bene informati, sembra sia accaduto qualcosa di grave tra le due sorelle. Secondo quanto si legge da Nuovo TV, pare che Belen abbia paura un possibile tradimento di Ignazio nei confronti di Cecilia, che sarebbe in dolce attesa. Insomma, un clima delicato, abbastanza difficile da gestire. Per ora solo indiscrezioni, ricordiamolo, nessuna conferma.

Stefano De Martino parla delle nozze con Belen

Di recente, Stefano De Martino ha parlato delle sue nozze con Belen Rodriguez, lo ha fatto ricordandolo come un evento non del tutto piacevole. In realtà non si tratta di un brutto ricordo vero e proprio, in quanto il conduttore di Affari tuoi ne ha parlato a mò di battuta durante la puntata del quiz show di Rai1 andato in onda giovedì scorso. Si parlava delle nozze di un concorrente altoatesino e forse, vista anche l’atmosfera leggera del momento, Stefano ha voluto parlare anche della sua esperienza. L’ospite ha dichiarato di essere nel be mezzo della preparazione del suo matrimonio: «Ci saranno 100-110 invitati». De Martino, ricordando di quando disse sì alla Rodriguez 12 anni or sono, ha affermato ridendo: «Al mio matrimonio c’erano 110 camerieri… Era pieno così. Lo sto ancora pagando».