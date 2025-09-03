Meteo

Bel tempo nel weekend: verso un fine settimana estivo

3 Settembre 2025
Arrivano conferme sul proseguo dell’estate anche nel prossimo weekend.

Dal punto di vista termico, il fine settimana sarà caratterizzato da un’atmosfera decisamente mite su tutta la Penisola.

Non si tratterà di un’ondata di calore eccezionale, ma il contesto sarà indubbiamente estivo. Le punte più elevate sono attese sulle Isole maggiori, in particolare in Sardegna e Sicilia, dove i termometri potrebbero toccare i 33-34°C. Nel resto del Paese, le massime oscilleranno diffusamente tra i 28 e i 32°C, garantendo un clima molto piacevole, secondo MeteoLive.

