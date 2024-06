Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope è attratta da Finn

Beautiful e le anticipazioni sulle puntate americane mostrano in primo piano Hope Logan che non penserà altro se non Finn. Nuova love story in vista? La fantasia della donna si spinge oltre la realtà e le regala sogni a tinte hot. Steffy, moglie di Finnegan, non approverebbe di certo, che ne dite?

Beautiful anticipazioni americane, Hope Logan pensa sempre a John Finnegan!

La ragazza prova per il medico un’attrazione particolare ed egli sta popolando i suoi pensieri. Sono molte le fantasie a luci rosse che emozionano e non solo Hope. La moglie di Finn, Steffy non nutre il minimo sospetto sulla sorellastra.

Meno che mai pensa che ella stia provando sentimenti proibiti e calienti per suo marito, la vicinanza di Hope potrebbe essere pericolosa per lui. Finn ha provato sentimenti contrastanti per Sheila Carter, Steffy non ha dimenticato e spera il compagno possa lasciarsi tutto alle spalle. Hope ora sembra spingerlo lontano dalla moglie.

Steffy ha intenzione di cancellare la Hope For The Future

La Hope For The Future non dà i risultati sperati e Steffy vorrebbe cancellarla. Ridge ha stabilito di concedere a Hope un altro quadrimestre per rilanciare la collezione prima di eliminarla. Secondo la giovane Logan, Steffy sta progettando una guerra di carattere personale.

Ridge ha proposto a Brooke di sostituirlo come amministratore delegato al fianco di Steffy. La donna ha rifiutato l’offerta. Ella ha ritenuto più saggio non agire contro la figliastra scavalcandola, mentre il suo tentativo contro la Hope For The Future è stato respinto. Brooke ha preferito non cogliere la ghiotta offerta di tornare nel posto più importante in azienda.

La Logan senior vuole mantenere la pace ma si troverà a temere che la sua integrità familiare sia minacciata da altro. Nei prossimi episodi trasmessi negli Stati Uniti, le parole di Hope a Finn, faranno capire a Brooke che la figlia sta iniziando a provare sentimenti oltraggiosi nei confronti del marito di Steffy. Una situazione terribilmente pericolosa, se diventasse di dominio pubblico.