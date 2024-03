Beautiful anticipazioni dall’1 al 7 aprile: Steffy ferma il matrimonio tra Ridge e Taylor

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dall’1 al 7 aprile in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Taylor interromperà la discussione tra Thomas e Steffy chiedendoli cosa stia accadendo. Steffy a questo punto prenderà in mano il telefono di Douglas facendole ascoltare il messaggio del Gps. Taylor apparirà mortificata quando scoprirà per quale motivo Ridge ha lasciato Brooke. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Carter, Ridge, Eric, Li e Finn attenderanno con ansia Taylor, Steffy e Thomas per la celebrazione delle nozze. Intanto Donna e Katie conforteranno Brooke quando arriveranno a sorpresa Stephen e Lucy. In questo frangente, la signora Logan dirà che Thomas è in qualche modo il responsabile della sua rottura con Ridge.

Beautiful anticipazioni: Steffy impedisce a Ridge di sposare Taylor

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Steffy esorterà sua madre a raccontare la verità a Ridge sulla chiamata al Gps. Ma ecco, che Taylor andrà avanti con la cerimonia mentre Donna si offrirà di andare alla tenuta Forrester per tenere d’occhio il matrimonio. Brooke, invece, si rifiuterà di partecipare all’evento ringraziando suo padre Stephen e Lucy per essere con lei. Alla tenuta Forrester, intanto, Carter domanderà se qualcuno ha qualcosa da obbiettare sul matrimonio. Steffy a questo punto dirà di sì lasciando tutti sbigottiti. Alla fine, Ridge andrà su tutte le furie quando scoprirà che era stato Thomas ad incastrare Brooke usando il telefonino di Douglas.