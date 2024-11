Beautiful anticipazioni dal 30 novembre al 6 dicembre 2024

La soap più longeva e seguita di tutte, ha origini americane. Come non ricordare Beautiful, i suoi protagonisti e gli intrallazzi che hanno attirato un numero così elevato di fan? Le anticipazioni settimanali dal 30 novembre al 6 dicembre 2024, mostreranno Thomas difendere Hope e Steffy non credere alla giovane Logan. Che accadrà?

Beautiful, spoiler puntate al 6 dicembre: Thomas proteggerà Hope

Hope e Thomas si sono scambiati un bacio davanti al Colosseo. Il figlio di Ridge, parlando con la sorella, prenderà tutta la colpa dell’iniziativa su di lui. Tuttavia, Steffy non gli crederà, la giovane Forrester dirà al fratello che conosce molto bene la dinamica e i protagonisti. Di sicuro, per lei, è stata Hope a fare la prima mossa. Gli rivelerà che Liam gli ha spiegato come sono andate le cose.

Spencer parlerà con Wyatt, negli uffici della Spencer Publications. Quest’ultimo vorrebbe sapere se è riuscito a perdonare la moglie. Liam gli confesserà di provare delusione per ciò che Hope ha fatto alla loro famiglia.

Liam non riuscirà più a fidarsi di Hope e penserà al divorzio

La donna ha baciato colui che in passato ha tentato di distruggere la loro vita ed è stato per lui uno choc insuperabile. Liam non riuscirà più a fidarsi di Hope, e che lei possa di nuovo tradire la sua fiducia, e intende avere il divorzio.

Beautiful, trame settimanali: Che accadrà a questo punto?

Steffy ripenserà al bacio di Liam, a cui ha chiarito che lei è felicemente sposata. Mentre La Forrester ha voluto rispetto per il suo matrimonio, Finn rientrerà, intanto a casa dall’ospedale e le chiederà notizie di Thomas.

La figlia di Ridge gli risponderà che il fratello è sconvolto dopo avere scoperto che sia lei che Liam sapevano del bacio con Hope. Inoltre egli ha cercato di difenderla assumendosi la colpa di quanto accaduto.

Wyatt chiederà al fratello a perdonare la moglie e non pensare al divorzio, Hope parlerà con Thomas e gli confesserà di amarlo e di voler stare con lui. La Logan gli annuncerà la fine del loro matrimonio, Liam ama Steffy e sogna di poter ritornare con lei.