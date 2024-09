Beautiful anticipazioni americane e il ritorno di Taylor

Beautiful con le anticipazioni americane mostra l’inaspettato ritorno di Taylor. Ci attende un’altra tragedia?? Taylor Hayes verrà dall’attrice interpretata da Rebecca Budig. Il rientro a Los Angeles della psichiatra l’avvicinerà a sua figlia Steffy. La dottoressa ha trascorso del tempo a Parigi con Thomas e Douglas.

Beautiful anticipazioni americane il ritorno di Taylor, ecco che dice la nuova Taylor

La nuova attrice rivelerà: “Dirò soltanto che è molto importante per lei stare vicina alla sua famiglia, a Steffy, che ha superato diverse prove di recente e che sente di aver trascurato, mancando di essere per la figlia il sistema di supporto di cui aveva bisogno. Ma anche per Ridge.” Non ci sarà alcun triangolo tra lo stilista e Brooke.

Gli spoiler americani affermano: “Taylor ama Ridge“, lo considero essere l’amore della sua vita, ma sono amici e lei ha accettato che sta insieme a Brooke, non lo inseguirà da un punto di vista romantico“.

Si tratta di un vecchio discorso, non sarà però rispettato

All’inizio del passaggio del ruolo a Krista Allen c’è stato l’imprevisto triangolo. Potrebbe succedere la stessa cosa e la situazione scatenata sarebbe solo rimandata. Sembra infatti che Taylor conservi un segreto tragico ben nascosto, di che si tratterà?

In autunno gli spoiler anticipano che nel momento in cui il reale motivo nascosto dietro al ritorno di Taylor verrà rivelato. La psichiatra dovrà essere supportata della sua famiglia e di Ridge. Di che si tratterà? Non abbiamo molte informazioni, potrebbe trattarsi di una grave malattia, o qualcosa di molto diverso. Staremo a vedere…