Beautiful, anticipazioni al 22 novembre 2024, una sorpresa

Beautiful e le anticipazioni sella settimana dal 16 al 22 novembre 2024 mostreranno che Liam bacerà Steffy. Ridge dichiarerà a Brooke di amarla e Bocelli canterà per loro. Una sorpresa davvero grande per i telespettatori.

Beautiful anticipazioni dal 16 al 22 novembre 2024: l’amore è di scena

Durante la prossima settimana, Beautiful entusiasmerà gli spettatori, perchè emanerà amore ovunque e ci sarà l’intervento di un grande cantante lirico. Scendiamo nei particolari. Liam arriverà a Roma e farà una sorpresa a Hope.

Peccato che rimarrà deluso quando sorprenderà la moglie con Thomas. Spencer cercherà conforto in Steffy Ridge vedrà il suo destino con Brooke, e le chiederà di essere per sempre la sua “Logan”.

Beautiful al 22 novembre: Liam sconvolto cerca conforto in Steffy

Liam Spencer aveva pensato di fare una sorpresa alla moglie, con il suo arrivo a Roma. Sarà invece lui a riceverla. Al Colosseo sua moglie Hope ha baciato Thomas ed è stata lei a compiere il primo passo, e sconvolto è scappato via.

Liam incontrerà Steffy e le racconterà la scena alla quale ha appena assistito. La figlia di Ridge apparirà dispiaciuta, non sorpresa, da tempo sospettava che la Logan nutrisse dei sentimenti per il fratello. Liam lui bacerà Steffy che lo sta consolando. Thomas e Hope nasconderanno il bacio, senza sapere che Liam ha assistito a tutto.

Beautiful, spoiler al 22 novembre: Ridge si dichiara a Brooke

Ridge raggiungerà Hope al giardino della villa dei Cavalieri di Malta e le confesserà di averla vista attraverso il buco della serratura del portone sul colle Aventino. Brooke si mostrerà raggiante davanti a questa dichiarazione d’amore e i due si abbracceranno felici.

La sfilata della linea “Hope for the Future” a Piazza Navona è stata un successo. Sentimentalmente la Capitale ha sorpreso a Brooke e Ridge, mentre ha “segnato” il destino di Liam e Hope.

Beautiful trame future

A bordo del jet in attesa di ripartire per Los Angeles Carter, Thomas, Steffy e Hope parleranno della riconciliazione tra Ridge e Brooke, e i due figli di Forrester dichiareranno di non volerli ostacolare più.

Ridge inviterà Brooke a raggiungere in fretta l’aeroporto, ma lei ha ancora in serbo un’ultima sorpresa italiana per lui. Con grande stupore Ridge scoprirà che, a cantare dal vivo al pianoforte, è Andrea Bocelli in persona.

Nel frattempo, Liam confiderà a Wyatt di aver visto Hope baciare Thomas. Wyatt non saprà come consolare Liam, il quale ribadirà la fine del suo matrimonio.