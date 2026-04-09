Beautiful, anticipazioni 9 aprile 2026: Poppy ha un crollo emotivo, la donna nasconde dei segreti

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 9 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che in molti appariranno sconvolti a causa dell’inaspettata morte di Tom Starr, l’uomo si è sentito male a Il Giardino dopo aver suonato e per lui non c’è stato nulla da fare.

Anticipazioni Beautiful 9 aprile 2026: la morte di Tom sconvolge Poppy, in passato erano molto legati

Hope informerà Thomas della morte che ha celebrato il matrimonio di Deacon e Sharp, causata da un’overdose. Suo padre è sconvolto per il tragico accaduto, soprattutto perché era sicuro che si fosse disintossicato.

Anche Poppy dovrà fare i conti con ferite del passato mai guarite. Dopo aver scoperto da Bill che Tom è morto avrà un crollo emotivo. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che attraverso un flashback emergerà la passionale intesa che c’era molti anni fa tra lei e l’uomo. La Nozawa apparirà alquanto tormentata a causa di alcuni segreti mai rivelati fino ad ora.