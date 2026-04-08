Beautiful, anticipazioni 8 aprile 2026: Hollis e Deacon sconvolti per la morte di Tom

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 8 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che la morte di Tom è stata un duro colpo per Deacon e Hollis, l’uomo è morto dopo essersi esibito a Il Giardino lasciandoli increduli. Si era lasciato alle spalle anni di abusi dopo essersi disintossicato ma proprio quando era pronto a vivere una nuova vita è morto.

Anticipazioni Beautiful 8 aprile 2026: Poppy turbata, Bill lo nota e le chiede delle spiegazioni

Hollis e Deacon appariranno sconvolti, davanti a loro Tom è sempre stato lucido infatti non riusciranno a spiegarsi come sia potuto morire di overdose. È stato Finn a rivelargli la causa della morte, dirà anche che la droga è subdola e capita spesso che spinga verso una ricaduta.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Bill raggiungerà Poppy e non potrà fare a meno di notare il suo evidente turbamento. Quando chiederà spiegazioni alla donna gli dirà di essere sopraffatta da tutte le recente novità che hanno stravolto la sua vita.