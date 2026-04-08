SerieTVSpettacolo Italia

Beautiful, anticipazioni 8 aprile 2026: Hollis e Deacon sconvolti per la morte di Tom

Poppy turbata, Bill lo nota e le chiede delle spiegazioni.

Sara Fonte8 Aprile 2026
Anticipazioni Beautiful 8 aprile 2026
Deacon di Beautiful (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 8 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che la morte di Tom è stata un duro colpo per Deacon e Hollis, l’uomo è morto dopo essersi esibito a Il Giardino lasciandoli increduli. Si era lasciato alle spalle anni di abusi dopo essersi disintossicato ma proprio quando era pronto a vivere una nuova vita è morto.

Anticipazioni Beautiful 8 aprile 2026: Poppy turbata, Bill lo nota e le chiede delle spiegazioni

Hollis e Deacon appariranno sconvolti, davanti a loro Tom è sempre stato lucido infatti non riusciranno a spiegarsi come sia potuto morire di overdose. È stato Finn a rivelargli la causa della morte, dirà anche che la droga è subdola e capita spesso che spinga verso una ricaduta.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Bill raggiungerà Poppy e non potrà fare a meno di notare il suo evidente turbamento. Quando chiederà spiegazioni alla donna gli dirà di essere sopraffatta da tutte le recente novità che hanno stravolto la sua vita.

tenuta santa lucia
Tags
Sara Fonte8 Aprile 2026