Beautiful, anticipazioni 31 marzo 2026: Hope confessa a Thomas di amarlo ancora, lui sposerà Paris

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 31 marzo 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che ci sarà un confronto tra Hope e Thomas, lui e Douglas l’hanno resa davvero felice con il loro ritorno a sorpresa ma le cose non andranno come sperava. Lei rivedendo l’ex fidanzata ha pensato di poter ricominciare con lui, però è apparsa turbata quando ha scoperto che sposerà Paris.

Anticipazioni Beautiful 31 marzo 2026: Hope ha un confronto con Thomas, lui non la ama più?

La figlia di Brooke confesserà allo stilista che non ha mai smesso di amarlo, però quando le ha chiesto di sposarlo non era pronta, le serviva più tempo per un passo così importante. Thomas le dirà che dopo essersi trasferito a Parigi è andato avanti, Paris lo ama davvero ed è pronta a diventare sua moglie.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Steffy e Ridge parleranno del futuro della Hope for the Future in ufficio. La Forrester pensa che Hope sia molto confusa e che le sue recenti scelte abbiano avuto delle riperussioni non solo su Thomas ma anche sulla Forrester Creations.