Beautiful, anticipazioni 30 marzo 2026: Thomas torna a Los Angeles, una novità sconvolge Hope

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 30 marzo 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che dopo un periodo di lontananza Thomas deciderà di tornare a Los Angeles, nei mesi scorsi lo stilista aveva sentito la necessità di andare via e si era trasferito con il figlio a Parigi.

Anticipazioni Beautiful 30 marzo 2026: Hope riabbraccia Douglas, i sentimenti tra lei e Thomas si riaccendono?

Hope non sapeva nulla del loro ritorno e non appena rivedrà Douglas sarà al settimo cielo. Il bambino correrà subito tra le sue braccia e sarà per entrambi un momento pieno di felicità ed emozione.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il ritorno di Thomas farà riemergere delicate dinamiche. Hope pensava che c’era ancora una speranza per il loro amore, ma resterà sconvolta quando scoprirà che lui si è fidanzato con Paris e presto si sposeranno.