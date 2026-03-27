Beautiful, anticipazioni 27 marzo 2026: nuove rivalità tra Logan e Forrester? Il timore di Steffy

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 27 marzo 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge con la sua decisione ha stravolto la figlia, che non è assolutamente d’accordo con lui. Il Forrester però non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro, si dedicherà al disegno e al suo posto nel team esecutivo dell’azienda subentrerà Brooke.

Anticipazioni Beautiful 27 marzo 2026: Ridge convinto della sua scelta, Steffy ha paura

Brooke sarà quindi il nuovo co-amministratore delegato e gestirà la Forrester Creations insieme a Steffy, quest’ultima però non ne è affatto felice. Il fatto che il padre non l’abbia consultata prima di comunicare la sua decisione l’ha fatta sentire poco rispettata.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Ridge non ha alcun dubbio, crede infatti che Brooke sia la persona giusta da affiancare a Steffy per il bene dell’azienda. La Forrester invece ha il timore che questo possa far riaccendere le vecchie rivalità che ci sono state tra Logan e Forrester.