Beautiful, anticipazioni 26 marzo 2026: Steffy non accetta la decisione di Ridge, Bill incontra Katie

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 26 marzo 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Steffy apparirà non poco infastidita per il fatto che suo padre abbia proposto a Brooke il ruolo di co-amministratore delegato alla Forrester Creations senza prima confrontarsi con lei.

Anticipazioni Beautiful 26 marzo 2026: come ha preso Katie la novità su Bill? I due hanno un confronto

La figlia di Ridge non riuscirà ad accettare il suo comportamento e la sua decisione, non pensa affatto che sia una buona idea gestire l’azienda insieme a Brooke. Nel frattempo Bill ha sentito la necessità di incontrare Katie.

Spencer vuole capire come abbia preso l’ex moglie il fatto che Luna sia sua figlia, nata da una notte di passione trascorsi molti anni fa con Poppy. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Logan sarà molto combattuta, è felice per la Nozawa ma per lei è complicato accettare che adesso lui viva con una nuova famiglia.