Beautiful, anticipazioni 26 maggio 2025: Brooke contro Thomas, Liam sorprende Hope in lingerie

Beautiful tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni su Canale 5, quando? Da lunedì a sabato alle 13.45, la domenica invece va in onda alle 14 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissime persone.

In molti si chiedono cosa succederà nell’episodio di Beautiful che andrà in onda oggi, lunedì 26 maggio 2025. Sono state rese note alcune anticipazioni che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Stando agli spoiler Thomas si preparerà per stare insieme a Hope, lei gli ha organizzato una romantica serata a sorpresa. Il ragazzo, però, verrà raggiunto da Brooke che si scaglierà duramente contro di lui.

Anticipazioni Beautiful 26 maggio 2025: Liam trova Hope in lingerie, lei vuole voltare pagina

Senza giri di parole la Logan ribadirà il suo pensiero sul rapporto tra Thomas e Hope dicendosi contraria. Al Forrester dirà di aver notato dei cambiamenti da parte sua, però non nasconderà di essere preoccupata per il suo equilibrio mentale e ha paura che possa essere ancora un pericolo per sua figlia.

Thomas cercherà di tranquillizzare Brooke dicendo di essere davvero cambiato e di volere solo il bene di Hope, per lei prova sinceri e forti sentimenti. Nel frattempo Liam si recherà allo chalet per parlare di alcune cose che riguardano Kelly e troverà Hope in lingerie. Il suo ex marito apparirà preoccupato per lei e cercherà di farle capire che nonostante il loro matrimonio sia giunto al capolinea lui continuerà sempre a preoccuparsi per lei. La Logan non sembrerà propensa ad affrontare certi discorsi con Spencer, il suo desiderio è quello di voltare pagina.