Beautiful, anticipazioni 24 aprile 2026: Steffy disposta a tutto per fermare Sheila

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 24 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che le vicende saranno ancora incentrare sulla scomparsa di Hollis e Tom, uccisi entrambi da una sostanza stupefacente che ha provocato un’overdose. Nel corpo di tutti e due è stato trovato lo stesso livello di tossicità, è solo un caso?

Anticipazioni Beautiful 24 aprile 2026: la Polizia indaga, Ridge non ha dubbi su Sheila

I nuovi dettagli sulle morti di Tom e Hollis continueranno a sconvolgere sempre di più Li, Finn e Steffy che si diranno convinti del fatto che non possa essere una coincidenza. Tutti e tre penseranno che sia stata Sheila a provocarle la loro morte.

Steffy non si è mai fidata della Carter e questa vicenda alimenterà ancora di più la sua preoccupazione. La figlia di Ridge non vuole permetterle di causare altre vittime, nel frattempo Baker indagherà sulle tragiche vicende e si recherà a casa di Deacon e Sheila. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che mentre la Polizia indagherà Ridge parlerà con Carter, Hope e Booke, lui è civinto che Sheila sia colpevole.