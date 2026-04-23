Beautiful, anticipazioni 23 aprile 2026: c’entra Sheila con la morte di Tom e Hollis? Cosa pensano Ridge e Steffy

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 23 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che dopo che l’autopsia ha rivelato che Hollis e Tom sono morti nello stesso modo Li si è convinta che entrambi siano stati uccisi, da chi? Lei ha subito sospettato che la colpa sia di Sheila.

Anticipazioni Beautiful 23 aprile 2026: Hope si pone delle domande su Sheila, Deacon distrutto

Anche Ridge e Steffy penseranno che se le morti di Hollis e Tom non sono state degli incidenti a causarle deve essere stata sicuramente la Carter. Hope invece non avrà la loro stessa convinzione, anche lei è consapevole che potrebbe esserne stata capace ma si chiederà quale potrebbe essere stato il suo movente.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Deacon sarà ancora stravolto dopo quello che è accaduto. Lo Sharpe ha perso due amici nel giro di pochi giorni e non capirà come sia potuto succedere che entrambi siano morti nello stesso modo. D’altronde Tom diceva di essere sobrio e Hollis aveva sempre condotto una vita salutare, era anche uno sportivo.